Quem são afinal os inimigos da democracia?

A falta de competência no desempenho de cargos políticos tem como principal consequência a degradação da credibilidade das instituições perante os cidadãos, rompe o contrato de confiança entre eleitos e eleitores e mina um dos pilares fundamentais da nossa democracia, o Estado de Direito. Como consequência alimentam-se os populismos e os extremismos.

Sempre que se desvalorizam problemas, críticas ou se escondem situações que aos olhos das pessoas são evidentes está-se a contribuir para alimentar com verdadeira gasolina todos os incendiários que não hesitam em destruir aquilo que tantos anos de democracia ajudaram a construir e a solidificar.

Sempre que, no exercício cargos públicos, se esconde informação, se desrespeita as instituições, se manipula a realidade e os factos, se mente publicamente ou se protagonizam acontecimentos inaceitáveis, está-se a contribuir para o crescimento de todos aqueles grupos ou partidos que são criticáveis pela forma como entendem a democracia, pelos atos que protagonizam ou pelas posições inaceitáveis que assumem.

Sempre que os líderes políticos não têm a humildade e a frontalidade de ouvir as críticas, de respeitar as opiniões divergentes e os avisos daqueles que se preocupam com o país, estão a fragilizar a resiliência das instituições e do regime político.

Ora, é tempo de perguntar quem são afinal os verdadeiros inimigos da democracia, se são apenas os que se aproveitam dos erros dos governantes, gestores públicos, juízes, autarcas, entre outros, ou se são os incompetentes que lhes dão tantos motivos para contestar?

Não basta acusar os outros de serem radicais, insolentes, antidemocráticos, com ou sem razão, com o único objetivo de desviar atenções, de fugir às responsabilidade e ao escrutínio público.

Os radicais só têm sucesso quando os moderados falham. A única forma de combater o populismo e o radicalismo é através da competência.