As Causas. A mentira na política

Nem faz qualquer sentido que o sucessor que Pedro Nuno exigira a António Costa, se tenha transformado no coveiro mais ou menos subtil do seu mentor (e do caos que ele gerava ou deixava reinar no famoso ministério com nome estalinista) vendo espionagem, conspiração e outros temas de John Le Carré ou Graham Greene, onde tudo é apenas prosaico.

São todos criadores formatados de narrativas artificiais, quando necessário são hábeis inimigos da verdade e sempre artistas na aplicação do princípio in dubio pro reo que longe dos tribunais não faz qualquer sentido.

Longe de mim afirmar que apenas com os Governos de António Costa (ou melhor, pois disso se falará hoje, com o atual de maioria absoluta) se mente e manipula.

Claro que existe a teoria de que estamos perante psicopatas leves ou esquizofrénicos inimputáveis. Mas isso não faz qualquer sentido. Eles são todos imputáveis.

Do que se trata é apenas de radicais de Esquerda que se renderam ao Poder e, depois disso, só pensam em salvar a pele, e não perder o prato de lentilhas que receberam como se de caviar se tratasse.

A institucionalização da mentira, da falsa verdade, da estratégia baseada na falta de provas não é defeito de caráter ou, ao menos, não se define por isso.

Realmente é sobretudo declinação do velho instinto do “struggle for life” “darwiniano”, que permitiu à raça humana sobreviver pela destruição dos concorrentes não hominídeos.

O Criador desta linha de hominídeos terá sido Sócrates, mas quem os adubou foi António Costa. Como de Adão e Eva disse Jeová (Génesis, 1:26-8), eles foram feitos “à sua imagem e semelhança”, lamento ter de concluir.

A CRIAÇÃO DE COSTA POR COSTA

Alexandre Homem Cristo denunciou há dias no Observador (para quem queira ler, foi no dia 18 de maio e com o título “Fake news Educativas”) a manipulação que o acossado Ministro da Educação João Costa fez dos resultados internacionais do teste PIRLS21 para concluir que os jovens portugueses estão cada mais vencedores na batalha da literacia.

Como se de uma Comissão de Inquérito se tratasse, Costa João respondeu ao mais puro estilo de Galamba, enfrentando Homem Cristo como um exemplar da espécie revelada nos debates, ainda que - honra lhe seja – de modo mais cordato.

O resultado foi uma esfarrapada e trapalhona explicação (será também seguidor de Pedro Nuno Santos?), já desmontada por João Marôco, um professor catedrático do ISPA, no Público de Domingo.

De novo, porquê a manipulação e para quê a trapalhice da explicação? Não por qualquer perturbação mental, como é óbvio.

Do que se trata é, mais uma vez, de instinto de sobrevivência, que perante o acosso dos professores e do Presidente da República tenta mostrar sucesso e servir-se do PIRLS21 como na passada semana o Governo se serviu da luta anti-tabágica.

E, mais uma vez, Costa João revela-se um bom discípulo (o que aqui não é elogio) do seu Criador Costa António. Tenho de o concluir, lamento.

1200 ALEXANDRAS REIS EM TÚNEIS

Sem um pedido de desculpas ou sequer um lamento, o Secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, anunciou que no Metro de Lisboa uma empreitada de 1,7 mil milhões de euros já tem uma derrapagem de 600 milhões. Que, calmamente, revelou que ainda pode aumentar.

Para dar contexto, digamos que a empreitada já derrapou 40%, o que corresponde a mais de 1200 indemnizações pagas a Alexandra Reis (mas se for o valor depois de IRS serão 2400 indemnizações).

Essa indemnização custou a carreira a ministros e secretários de Estado, quase gerou eleições antecipadas e fez nascer uma zanga (mortal?) entre os ex-cúmplices Marcelo e Costa.

Não se pedia que o escrutínio à derrapagem e as suas consequências fosse mil vezes maior, mas esperava-se ao menos algumas perguntas exigentes ao governante.

Mas o que me interessa hoje é realçar as meias verdades que são manipulações: segundo Delgado, as causas desse descalabro são as revisões de preços, as medidas mitigadoras e os atrasos.

Para ele tudo isto é normal, pois todas as obras públicas têm revisões de preço.

Ou seja, nenhum erro, nenhum lapso, nenhuma culpa.

E para nos sossegar e tirar de cima de nós - os pagadores de impostos – preocupações, sem se rir assegurou que os custos dessas 1200 indemnizações “vão ser cobertos”.

O que se julgava que era privilégio do ministério das Infraestruturas, parece uma epidemia contagiosa no Governo, que assim confirma que é de “garotos”, como afirma António Barreto, ou de quem “passa o dia a mentir”, como refere Cavaco.

O DUCHE GELADO DE MARCELO

Por falar em Cavaco, o seu discurso violento contra o Governo foi percebido pelo atual Presidente da República, e bem, como uma crítica que o atingia. Do que se trata é de o PSD ser ou não uma alternativa ao Governo.

Por razões que só ele sabe, Cavaco resolveu endeusar Montenegro, como arma de arremesso contra o PS, mas também e em todo o caso colocando todo o seu prestígio (em linguagem do Evangelho de S. Lucas, “Tu és o meu filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência”) no apoio a uma alternativa do PSD corporizada pelo atual líder.