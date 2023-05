Marcelo e Costa: engulam o orgulho e cumpram as vossas funções

Marcelo Rebelo de Sousa convocou os jornalistas para o que não era uma conferência de imprensa, desconvocou-os por não ter agenda, e, a essa mesma hora, passeou à frente do Palácio de Belém para lhes dizer que nada tinha para dizer que não tivesse dito antes. Se não nos tivéssemos habituado a situações caricatas este episódio seria motivo de galhofa durante dias. A falta de aprumo institucional tornou-se corriqueira. E, ao pé do que aconteceu no Ministério das Infraestruturas, até parece normal.