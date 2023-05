Uma versão por dia...

Acabem como acabarem a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP ou a investigação do Ministério Público, as duas horas de caos no Ministério das Infraestruturas ficarão para a história da política portuguesa como uma das mais lastimosas, absurdas e autoinfligidas crises governamentais.

É natural que a pressão política aponte baterias ao lado lamentável do caso e à absurda ação do SIS. Mas, ao fim de três semanas, continuo a achar que o mais inconcebível é a origem e a gestão política desta crise, um manifesto de imaturidade e incompetência.