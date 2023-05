Robert E. Lucas Jr.

Morreu nesta segunda-feira Bob Lucas, provavelmente o mais influente macroeconomista dos últimos 40 anos. Das 92 pessoas que já ganharam o Prémio Nobel da Economia, há uma meia dúzia que está acima dos restantes, e Lucas é um deles. No entanto, quem não estudou Economia não deve ter ouvido falar de Lucas. Uma razão talvez seja que Lucas sempre foi orgulhosamente “apenas” um académico. Ele passava os fins de semana na biblioteca e nunca escreveu para jornais ou desempenhou cargos fora da universidade. Lucas ficou conhecido pelos modelos simples que criou e que servem de base na economia moderna. Mas apreciar as ilhas de Lucas, ou a árvore de Lucas, ou a amplitude de controlo de Lucas exige o esforço de algumas aulas e não podem ser capturadas num artigo de jornal. Lucas era um escritor excecional, sobretudo na sua capacidade de usar quer o inglês quer a matemática como linguagens, alternando entre as duas de forma igualmente cativante. Mas ao contrário de alguns comparáveis (Feynman na Física vem à memória) ele nunca escreveu para o grande público.

