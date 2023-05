Quem sou eu agora

Agora que a tecnologia nos informa quais as canções que ouvimos mais vezes, tive confirmação estatística do que já sabia. As canções de que mais gosto são as dos meus favoritos, Dylan e Cohen, Joy Division e Smiths, Velvet Underground, R.E.M. e Pavement, Lloyd Cole e Suzanne Vega, Jason Molina e Will Oldham. Mas uma das canções que mais ouvi no ano passado, e nos anteriores, foi ‘I’m Not the Man I Used to Be’, dos Fine Young Cannibals, banda que nem por sombras está nessa categoria.

Uma canção afecta-nos de forma primeiro circunstancial e óbvia, depois duradoura e enigmática. Se não tenho grande afinidade com a soul, as torch songs ou o falsete dos Cannibals, se outras músicas deles (só gravaram dois álbuns) me parecem apenas trauteáveis, ‘I’m Not the Man I Used to Be’ tem para mim uma importância desmesurada, que tento investigar em termos biográficos. Quando e como ouvi essa canção pela primeira vez? E como é que a ouvi daí em diante?

