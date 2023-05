O Padrão, o Papa, os Descobrimentos e os indignados

Recentemente, no grande léxico das ocupações artesanais, surgiram duas profissões interessantes: os ativistas e os indignados. No geral, misturam-se: os ativistas quase sempre estão indignados, e os indignados quase sempre se apresentam como ativistas. O mais extraordinário destas ocupações é que tanto uns como outros se indignam com coisas sem interesse, enquanto atuam sobre outras de quem têm desconhecimento profundo. Repare-se que não incluo nestas categorias os sindicalistas, membros de associações profissionais e patronais, ou associativos de que género forem, não só pela vetustez das suas instituições como pelo facto de — ainda que pouco compareçam, por vezes, nos locais de trabalho — perceberem do que falam, mesmo quando não têm razão.

O ativista indignado vasculha, nos vastos pequenos e médios assuntos, um motivo para se exercitar. Podem ser florões a representar as colónias, uma estátua de um Gil Eanes ou uma tirada de um cidadão que, por incúria ou espírito aventureiro, se esqueceu que vivemos no tempo das palavras proibidas. E esta semana encontrou um filão: a mistura da Igreja Católica, némesis destes paladinos, com os Descobrimentos, que como se sabe são a vergonha deste país. Até à sua chamada de atenção, vivíamos convictos de que os Descobrimentos tinham sido uma saga importante para o mundo e para Portugal; agora sabemos que são uma vergonha coletiva. Antes do Estado Novo e da subida de Salazar ao poder, pensaram os portugueses que os Descobrimentos eram motivo de orgulho.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.