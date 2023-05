O Banco de Portugal é o único que não ganha

Já sabíamos que o número ia encolher, mas só esta semana ficámos a conhecer o detalhe: o Banco de Portugal (BdP) lucrou apenas €297 milhões no ano passado. Números longe do que nos vinha habituando. É o valor mais baixo desde 2015, depois de anos de política monetária altamente expansionista que renderam €3704 milhões (e quase €3000 milhões ao Estado em dividendos, fora o encaixe do IRC). 2022 foi um ano de viragem por causa da inflação e da brusca inversão na política monetária. O BdP nem é dos que mais sofre. Para muitos dos bancos centrais da zona euro, o ano passado foi já negativo. E é para lá que o BdP também caminha, Mário Centeno já avisou. Uma tendência completamente contrária aos bancos comerciais, onde os lucros têm engordado bastante.

