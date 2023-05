George, vai dar banho ao cão

Nada denuncia o liberal urbano e bem-intencionado, com rendimentos modestos ou substanciais e vistas aspiracionais, como a maquineta Nespresso. Lá está ela, brilhante e cosmopolita, arrumada no canto limpo da cozinha, cheia de água da Brita, outro sinal dos tempos, ao lado do frasco com as cápsulas metálicas de cores esfuziantes e desenhos exóticos. Os fanáticos compraram ainda o biscoito de manteiga salgada ou o chocolate com assinatura. A chávena? Uma oferta ao cabo de mil cápsulas, ou lá o que seja. Ristretto ou Vanilla Éclair? A tribo dos liberais bem-intencionados aspira o fumo aguado e sente uma compaixão vaga pelo mundo sem Nespresso. O mundo obscuro dos pobres. Tudo isto a milhões de quilómetros de distância física e intelectual das condições dos produtores de café e da mão de obra semiescrava usada para podermos sentir os eflúvios da cafeína encapsulada em alumínio. Reciclável.

