Fascismo e moderação

Ao ouvir e ler o que se disse esta semana temos de ficar preocupados: expressões como “fascismo” ou “ataque aos direitos, liberdades e garantias” dominaram o nosso espaço público. Se pensam, no entanto, que tais expressões se referiam ao facto de uma polícia secreta ter ido “bater à porta de casa” de um cidadão para o interrogar enganam-se. Referiam-se às medidas adotadas pelo Governo restringindo a venda e consumo de tabaco.

Começo com um registo de interesses: sou não fumador. Melhor, sou “apenas” fumador passivo. Acontece-me (e a muitos outros) com o tabaco o contrário do que Bill Clinton disse ter sido a sua experiência com a marijuana. Ele fumou, mas não inalou, nós inalamos sem fumar...