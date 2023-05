Era uma vez um banco que crescia, dia após dia, fazendo felizes todos os que com ele conviviam. A cor verde dava-lhe o toque da esperança. Era um banco bom. Concedia crédito com muita facilidade, descuidadamente até, e por isso muitos dos beneficiados pelo crédito acabavam por não ter condições para amortizar a dívida. E pagava generosamente aos que lá depositavam as economias. Mas o banco era bom!

Um dia, num ápice, o banco bom tremeu e a sua saúde ficou seriamente abalada. Percebeu que os créditos que concedeu não eram de boa qualidade e que isso punha em causa o reembolso dos depósitos.