Concorda com a nova lei do tabaco?

SIM O Governo aprovou recentemente em Conselho de Ministros propostas de alteração à lei do tabaco. Com estas propostas, o Governo pretende transpor a diretiva europeia que equipara o tabaco aquecido a outros produtos do tabaco.

De acordo com as estimativas divulgadas pela prestigiada revista médica “The Lancet”, o consumo de tabaco foi responsável por 7,7 milhões de mortes em todo o mundo em 2019. Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) estima que tenham ocorrido cerca de 13.500 óbitos (2019) atribuíveis ao tabaco e perto de 1800 por exposição ao fumo passivo. O tabaco é o único fator de risco comum a quatro das principais doen­ças crónicas existentes: cancro, doença respiratória crónica, diabetes e doenças cerebrocardiovasculares.