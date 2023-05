Ciência e sonhar o futuro

Esta semana, a 16 de maio — data do aniversário de José Mariano Gago —, celebramos o Dia Nacional dos Cientistas. Instituído em 2016 em homenagem ao seu legado para o desenvolvimento da ciência e tecnologia em Portugal, este dia “tem como objetivo celebrar e reconhecer a contribuição histórica, relevante e inovadora da comunidade científica para o avanço do conhecimento, para o progresso e o bem-estar da sociedade”. Sendo importante celebrar o que foi conquistado no passado, é crítico refletirmos sobre o que sonhamos para o futuro enquanto sociedade.

Não tenho dúvidas de que a ciência e o método científico, até prova em contrário, são as ferramentas mais poderosas para compreendermos cada vez melhor e de forma mais racional tudo aquilo que nos rodeia. Dizendo isto, as nossas sociedades são incrivelmente complexas e não devemos nem podemos esquecer que a filosofia ou a arte, cada uma utilizando os seus métodos pró­prios, partilham o objetivo comum de descodificar o mundo. Ao longo da História, as descobertas científicas desafiaram frequentemente crenças antigas e romperam com normas sociais, muitas vezes de forma radical. Por vezes essas mudanças demoraram décadas, ou mesmo séculos, a instalarem-se. Mas o conhecimento científico, aliado à tecnologia, avança de forma cada vez mais acelerada, sendo crucial discutir como encontrar um equilíbrio entre abraçar o poder transformador da ciência e garantir que as suas implicações são compreendidas e aceites pelos cidadãos e pelas diferentes comunidades que estes compõem. Isto é particularmente relevante quando as descobertas científicas entram em conflito com valores culturais, religiosos ou tradicionais, ou perante a existência de teorias da conspiração que se transmitem globalmente de forma praticamente instantânea.