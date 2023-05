A nossa TAP

Com a covid, várias companhias aéreas precisaram do apoio público, como aconteceu com a Lufthansa, que até já devolveu o apoio ao Estado alemão. Na TAP, os privados que tinham sido forçados pelo Governo da ‘geringonça’ a perder a maioria do capital aproveitaram tal para se esquivarem, forçando o Estado a ser o único a ­apoiar a empresa, levando então à nacionalização, que foi, aliás, do agrado ideológico do Governo PS. Seria interessante saber se, caso não tivesse havido essa reversão e se os privados tivessem continua­do em maioria, não teria sido possível uma solução em que o Estado apoiaria em complemento também de uma injeção dos privados, sem ser necessária a nacionalização.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler