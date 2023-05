Não, não lhes vou contar mais uma história de amantes, amásias, matrafonas, amizades coloridas e outros epítetos habituais no léxico de alguns casais, que não partilham da “ideologia” do poliamor. Como já vos disse, um psiquiatra tem de ter uma cultura geral muito vasta, que pode ir da melhor qualidade de batata, aos mais recentes gadgets eletrónicos. Sem querer ofender os meus colegas, de outras especialidades, muitas vezes sinto inveja porque lhes basta conhecer bem os dispositivos com que trabalham, porque quase nenhum doente lhe irá falar do que aqui lhes vou relatar. Ainda uma pequena nota, talvez um pouco sexista, mas as mulheres têm menos interesse e aptidão para estas modernices. Ainda mais sexista, há sempre um cavalheiro, dos poucos que restam, sempre pronto a ajudar, com ou sem retribuição.

