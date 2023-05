Nos planos que estão a ser desenhados algures entre Bruxelas, Paris e Berlim está previsto que Portugal será uma espécie de grande resort da Europa do futuro. No centro ficará a Europa das novas indústrias, da reindustrialização em marcha. O Sul será a Europa do turismo, do paraíso para reformados do Norte, dos condomínios de férias para ricos, dos campos de golfe com sol todo o ano, das praias sem fim e do mar de água quente. Uma zona sem fumo, livre do tabaco, movida a energia limpa, como convém aos novos tempos. Portugal será a Florida da Europa, ou seja, a zona balnear da nova soberania industrial europeia.

E como acelera essa nova soberania. O Presidente francês reuniu em Paris, esta segunda-feira, a nata dos grandes industriais do mundo. Fez-se fotografar com Elon Musk, o que garante notorie­dade. O evento chamou-se Choo­se France. E a verdade é que eles escolhem a França. Uma semana antes, Macron visitou uma fábrica gigante de produção de baterias, investimento de um grupo de Taiwan, a Prologium Technology. O investimento criará três mil postos de trabalho na zona degradada de Dunquerque, cidade do Norte de França onde se travou uma das grandes batalhas da II Guerra Mundial e deu nome a um grande filme de Christopher Nolan. Pelo quarto ano consecutivo, a França é líder na captação de investimento estrangeiro.