A assombração dos ‘PECistas4’

Há aqui uma estranha lei de bronze: quando um Governo PS se mete em bolandas — neste caso um ministro numa cena de rufias e promovido por isso —, aparece algum advogado da maioria a garantir que o cerne da questão é a recusa do PEC IV pela esquerda há 12 anos. Que os fiéis do então primeiro-ministro sonhem com uma idade de ouro em que esse Governo navegaria até hoje, isso é elogiável como fidelidade mística. Mas quando Miguel Sousa Tavares na última edição do Expresso pretende fazer disso uma teoria universal, já pode ser algo excessivo. Manda a verdade dizer que isto é uma assombração e que António Costa, mais fino do que o seu advogado, aparte algum protesto que então esboçou em prol do governante cuja queda desejava, jamais repetiu essa tese sobre a indispensabilidade do PEC IV e por razões evidentes: chegado ao seu momento, não queria que o PS fosse visto como o partido que cortava as pensões e, ao assinar a ‘geringonça’, que foi o programa anti-PEC, comprometeu-se a fazer o contrário do que o PS antes promovera. É por isso que a recuperação da questão PEC é somente uma extravagância de quem detestou a ‘geringonça’, caso de Miguel Sousa Tavares, ou que arrasta pela sua vida um rosário de contas a ajustar, o que faz mal à saúde.

