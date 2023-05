Afinal, que embalagens de plástico é que reciclamos?

43%, 34%, ou 13%. Todos estes valores têm a ver com a taxa de reciclagem de resíduos de embalagens de plástico e estão todos certos. Confuso? No Dia Internacional da Reciclagem venha daí para uma breve viagem pelo mundo dos resíduos e da reciclagem em Portugal onde a divergência de dados se explica numa simples frase: utilização de diferentes critérios de cálculo.

Vamos por partes. O valor de 43% resulta do desempenho do SIGRE (Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens) que funciona em Portugal há mais de 25 anos, num trabalho conjunto entre os sistemas multimunicipais e intermunicipais, a indústria recicladora e a Sociedade Ponto Verde na gestão do fluxo de resíduos de embalagens. Em 2020, as embalagens de plástico colocados no mercado à disposição dos consumidores e, por isso, declaradas às entidades gestoras/SIGRE totalizaram 176 151 toneladas, sendo que as recolhas das mesmas foram de 75 964 toneladas. Neste caso a taxa de reciclagem foi de 43% e este valor está devidamente validado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Assim, as embalagens de plástico pós-consumo encaminhadas para reciclagem pela SPV e parceiros do sistema, correspondem mesmo a uma taxa de 43% em Portugal.

Se falarmos dos dados que Portugal envia para o Eurostat através da APA, o critério muda. Neste caso são contabilizadas as embalagens de plástico colocadas no mercado (fluxo urbano – resíduos gerados em nossas casas, e não urbano- resíduos gerados na indústria e parte do comércio) passamos a ter 415 364 toneladas. A APA reporta, em termos de reciclagem de resíduos de embalagens de plástico urbano e não urbano, 140 962 toneladas, que se traduz numa taxa de reciclagem de 34%. Assim, as embalagens de plástico pós-consumo, a que se juntam as embalagens da indústria e parte do comércio, correspondem a uma taxa de 34% em Portugal.

Esclarecidos? E os que são os 13%? É a Taxa de Preparação para Reutilização e Reciclagem de TODOS os resíduos urbanos que produzimos, 5.279.000 tn, como biorresíduos, resíduos de jardim, equipamentos elétricos e eletrónicos, pilhas, jornais, revistas, entre outros, e também embalagens. E é este valor, que consta do PERSU - Plano Estratégico dos Resíduos Urbanos 2030, desta vez calculado com uma nova metodologia de acordo com o normativo europeu.

São estas “divergências” de números, toneladas, âmbitos e metodologias de avaliação que contribuem para interpretações que, por vezes, não traduzem a realidade. Desde o início do SIGRE que a metodologia adotada para cálculo da taxa de reciclagem de embalagens se baseia no rácio entre quantidades recicladas e quantidades colocadas no mercado (não em quantidades de resíduos gerados), de acordo com as regras europeias em vigor desde então.

Se analisarmos os dados mais recentes do SIGRE para reciclagem de embalagens de plástico o valor para 2022 é de 92.328 toneladas, mas diz unicamente respeito ao SIGRE e certamente não poderão coincidir com os dados reportados ao Eurostat ou analisados à luz do PERSU2030. Tal como em outros aspetos da cadeia de valor da gestão de resíduos, precisamos de mais clareza e rigor na comunicação quando se olha para universos diferentes.

A Sociedade Ponto Verde encontra-se a estudar este tema conjuntamente com a APA e INE para que se consiga adotar uma metodologia que permita, de forma mais transparente, determinar a produção de resíduos urbanos, designadamente de embalagem de plástico em Portugal, considerando ainda a futura aplicação da Plastic Tax em vigor na UE.

Outro fator adicional de “stress” no sector é o desperdício económico associado às embalagens de diferentes materiais que não são colocadas nos ecopontos e por isso não são enviados para a reciclagem, acabando por ter como destino final os aterros ou a valorização energética. De acordo com as nossas estimativas Portugal perde 31 milhões de euros por ano devido a esta situação.

Qualquer que seja o ângulo de análise do sector dos resíduos é necessário um trabalho em conjunto para Portugal atingir as metas definidas pela União Europeia. Se pensarmos que atualmente estamos a enviar para aterro 64% de todos os resíduos urbanos que produzimos e que até 2035 esse número terá de passar para 10%, temos uma ideia do trabalho que temos pela frente em pouco mais de uma década, colocando o maior esforço na separação dos resíduos orgânicos que atualmente vão para o aterro e representam 40% do total dos resíduos urbanos.

Tem de existir uma mobilização geral, um repensar coletivo sobre o modo como consumimos, e que é essencial existirem alterações, a prazo, de muitos modelos de negócio e que envolvem, designadamente, o nível de qualidade do serviço prestado pelos municípios às populações, a proximidade dos ecopontos o seu estado de limpeza e conservação, por exemplo, bem como os novos os sistemas de depósito, os sistemas de reutilização e o ecodesign de embalagens, a par da contínua sensibilização ambiental junto dos portugueses.