Rainha Camila ou o triunfo da mulher mais feia

No último episódio do reality show “The Real Royals of Windsor”, não assistimos só à entrada definitiva nos quadros da empresa de um septuagenário até agora a recibos verdes. Quando Camila Parker-Bowles foi ungida rainha, tivemos também direito à coroação de uma cabeça que já esteve a prémio no reino da Inglaterra. Cinquenta anos depois da sua entrada em cena e contra todas as previsões, a eterna amante do atual rei Carlos III conseguiu ser rainha no lugar da rainha.

