Os hipopótamos de Escobar e a guerra do ópio

Os hipopótamos de Escobar são um problema sério. O “narco” a que a Netflix deu uma aura de ícone pop tinha na sua Hacienda Nápoles um zoo exótico com girafas, cangurus, zebras, leões, tigres e um casal de hipopótamos que, quando em 1993 as forças colombianas apoiadas pelos EUA mataram Escobar, escaparam para o rio e foram os primeiros da sua espécie a viver livremente no continente. Os cartéis de drogas mudaram-se para o México e hoje o mercado da cocaína está florescente, sendo que deixou de ser uma prioridade para as autoridades norte-americanas. Atualmente, é o fentanil, um opioide que matou por overdose 100 mil americanos, só em 2021. Mas 30 anos após a morte de Escobar, no rio Magdalena, o problema é outro. Os hipopótamos reproduziram-se e tornaram-se um perigo para as populações, afastando e matando muitas espécies nativas. Cada hipopótamo come diariamente 40 kg de verdura e larga uma quantidade considerável de excremento, que envenena as águas. Os hipopótamos de Escobar já vão em 170, e se nada for feito chegarão aos 1400 em 2034. Estes animais estão em conflito com as populações e entram por aldeias, além de impedirem a circulação no rio. As soluções têm sido diversas: abater a população excedente (posta de parte pelos movimentos animalistas), castrá-los (é uma carga de trabalhos); e, por fim, capturar uns 70 e enviá-los para um santuário na Índia, o que parece ser a operação que está na calha. Mas tal custa uns largos milhões de dólares. Quem paga? O Governo colombiano? Ou a “causa” de tudo — a insaciável procura dos EUA por drogas —, que desestabiliza a região? Não haveria hipopótamos sem narizes americanos a snifar.

