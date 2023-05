Oito anos é mais que tempo para Governo e oposição cumprirem as suas obrigações

Na semana passada estive ausente deste reboliço. Não fui para um resort tropical curtir um sunset chillout (nada contra, apesar de nunca o ter feito), mas sim percorrer o caminho que, desde tempos medievais, liga o norte de Portugal a Santiago de Compostela. Assim, foi entre Valença do Minho e Santiago de Compostela que, a espaços, fui acompanhando as degradantes ocorrências no Ministério das Infraestruturas e a preocupante rutura entre Presidente da República e primeiro ministro. Para além de motivos mais relevantes, não estranhei pois que, após seis dias e 124 km a caminhar, a vontade de voltar ao dia a dia fosse pouca.