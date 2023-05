O regresso da barbárie

No início deste ano, a Packers Sanitation Services, um dos maio­res fornecedores de serviços de saneamento de alimentos dos EUA, pagou 1,5 milhões de dólares em multas por empregar ilegalmente 102 menores, a limparem frigoríficos em turnos noturnos e a usarem produtos químicos para limpar “serras afiadas”. A Packers trabalha para alguns dos principais produtores de carne e aves do país. Três das crianças sofreram acidentes laborais, uma com queimaduras com produtos químicos. No Alabama, uma fábrica de peças para automóveis ligada à Hyundai foi obrigada a deixar de empregar jovens de 13 ou 14 anos. Há miúdos de 14 anos a trabalhar na construção civil e adolescentes com 15 a fazer turnos de 14 horas ou horários de 12 horas diárias. O número de crianças empregadas nos EUA, em violação da lei, aumentou 37% só no último ano e 69% desde 2018.

