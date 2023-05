O discurso do Presidente

Foi há mais de uma semana, mas por vezes convém ganhar distância temporal e emocional dos acontecimentos para os compreender em toda a sua extensão. Visto de hoje, o discurso de Marcelo não foi um ato de retaliação, ou de chamada de atenção, ou menos ainda de vingança. Foram palavras de profunda desilusão. Até à data do discurso, confessa o próprio Presidente, ele julgava que “sobre a responsabilidade política e administrativa dos que mandam”; e a “confiabilidade, a credibilidade, a autoridade” do Estado, havia um consenso, ou um acordo no essencial; ainda que com maior ou menor distância temporal, era “possível acertar agulhas”

