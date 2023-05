O desafio de Cavaco Silva

Cavaco Silva parece ter sido o menos surpreendido com a evolução positiva da economia no primeiro trimestre de 2023. Com o habitual sentido de oportunidade, veio pôr algum gelo na euforia do Governo e respetivos acólitos ao defender que um crescimento inferior a 3% do PIB em 2023 e nos anos próximos é medíocre. É falta de ambição. O antigo Presidente da República coloca um crescimento anual entre 3% e 4% do PIB como objetivo mínimo na gestão dos fundos europeus disponibilizados excecionalmente a Portugal. Um bom desafio, que o Governo deveria levar a sério antes de entrar pela habitual catilinária anticavaquista.

