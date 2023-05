O coração gelado dos banqueiros é o menor problema

O Presidente queixou-se, o Governo manteve silêncio, como seria de esperar (se descontarmos o esbracejar sobre o aumento das taxas de juro, mas de molde a não incomodar o BCE com essas minúcias), só que a conjugação entre os lucros da banca e a generosidade dos prémios dos administradores destapou um dos nossos fantasmas nacionais. O abuso pela banca é a triste sina que nos está marcada na pele como um ferrete de servidão. Eles voltaram e, protegidos pela internacionalização do capital — dos quatro principais bancos três são estrangeiros —, fazem o que querem. E, como conhecem o Estado português, usam de um poder que nos seus próprios países não lhes é permitido. Não pergunte, por isso, como é que um banco catalão, norte-americano ou sino-angolano pode praticar aqui uma diferença maior entre os juros pelos depósitos e os recebidos pelos empréstimos do que nos seus países; a resposta seria a subserviência das nossas autoridades.

