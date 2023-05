O Governo e o crescimento Económico

As últimas notícias sobre o crescimento da economia portuguesa têm sido positivas.

Em 2022, o PIB cresceu em Portugal 6,7%, bem acima dos 3,5% da média da zona euro. É verdade que este resultado reflete algum atraso na recuperação dos danos causados pela pandemia (em 2020 a economia portuguesa contraiu 7,6%, mais do que os 6,8% da zona euro; em 2021 a economia portuguesa recuperou 4,9%, menos do que os 5,3% da zona euro). Há, em qualquer caso, um facto inegável: tendo contraído mais em 2020 e tendo recuperado menos em 2021, a economia portuguesa estava no final de 2022 melhor do que a da zona euro, em termos de crescimento, por comparação com o final de 2019.