O Chega é um “seguro de vida” para o PS

O combate verbal ao Chega por parte do PS tem sido utilizado por este para se posicionar à esquerda, compor a sua imagem e procurar fazer esquecer as suas trapalhadas, a não resposta aos grandes problemas da população e a insensibilidade que o seu Governo tem demonstrado na defesa do interesse público. Nesses momentos de combate verbal, o PS rejubila, sobe de tom e procura dar o maior ênfase ao confronto, na avaliação que faz de que isso lhe rende juros na opinião pública, ao mesmo tempo que cria dificuldades ao PSD. Objetivamente, dá assim centralidade ao Chega, amplifica a sua visibilidade e permite até a sua vitimização.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.