Não há nada de extraordinário na contratação de estrangeiros para um governo

A única área que, na prática, se mantém inacessível a estrangeiros que queiram trabalhar em Portugal é a administração pública do Estado. A Constituição (Artigo 15.º) e a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (Artigo 17.º) cavam uma vala defensiva à volta do poder público que só pode ser transposta por cidadãos portugueses. Subjacente a este legalismo está a convicção de que o zelo pelo bem público só pode ser assegurado por pessoas que gozem de um sentimento de pertença e lealdade aos interesses do país, ou seja, os seus cidadãos. Cargos nevrálgicos não podem estar ao alcance de pessoas que têm vínculos e interesses afeitos a outros países.

Mas a capacidade de Portugal dispor de bons recursos humanos para a sua administração pública, nomeadamente para as estruturas de governo, começa a ser posta em causa à luz de recorrentes desacertos praticados por gestores públicos. O aparelho do estado mingua-se de pessoas qualificadas. O início de uma legislatura implica a contratação de vastas centenas de novos funcionários públicos, a maioria oriunda das burocracias partidárias, sem experiência profissional além do caciquismo partido-Estado-emprego.

A pergunta é arriscada, mas impõe-se. Se os estrangeiros podem exercer a quase totalidade dos cargos disponíveis em Portugal, porque não em funções governativas do Estado? Muitos portugueses qualificados não têm, infelizmente, mostrado interesse em cargos políticos, dificultando a gestão de políticas públicas. Mas nunca Portugal teve, em seu território, tantos estrangeiros com qualificações que interessariam à administração pública.

Ainda que não seja um fenómeno contumaz, a transumância de detentores de altos cargos públicos está longe de ser uma anomalia. Robert Schuman, nascido no Luxemburgo com cidadania alemã, foi primeiro-ministro de França, antes de abraçar as causas europeias. A presidente da câmara de Paris, Anne Hidalgo, e o ex-primeiro-ministro francês Manuel Valls são originalmente espanhóis. Falam castelhano com a mesma lepidez do rei. Em 2019, Valls voltou a Espanha para exercer funções políticas na câmara municipal de Barcelona. O canadiano Mark Carney foi governador do Banco do Canadá antes de assumir a liderança do Banco de Inglaterra – o primeiro estrangeiro com essa missão desde a fundação do banco em 1694. Julia Gillard, nascida no País de Gales, foi a primeira primeira-ministra mulher da Austrália.

São inúmeros os exemplos de governantes que manifestaram a sua dedicação a um país de acolhimento, apesar de manterem uma afiliação a um país de origem. Nos dias que correm, os governos da França, Países Baixos e Canadá, entre muitos outros, têm ministros que nasceram em países estrangeiros.

Dir-se-á que todos estes governantes, em algum momento das suas vidas, se naturalizaram ou acumulam nacionalidades. É verdade. Mas outros países estão ativamente a recrutar estrangeiros para adensar o funcionalismo público. Vejamos a Coreia do Sul:

De acordo com a Lei de Funcionários Públicos, os cidadãos estrangeiros e os detentores de dupla nacionalidade já podem trabalhar como servidores públicos, desde que os seus empregos não estejam relacionados à segurança nacional. Mas o mês passado foi dado um passo em frente. O governo anunciou que iria criar um base de dados com “talento estrangeiro” e endereçar convites para cargos no aparelho do Estado.

Em 1997, os governos municipais de Kobe e Yokohama no Japão, eliminaram da legislação as cláusulas que vedavam a entrada de estrangeiros no funcionalismo público.

Se o exercício de funções públicas com qualidade e lealdade exigisse reducionismo na nacionalidade, o conceito de funcionário europeu teria de ser rescindido. É possível ser nativo de um país e trabalhar pelos interesses de vários outros. Os funcionários portugueses de Bruxelas exercem os seus cargos sem impulsos para desfavorecer alguns países em nome do seu patriotismo camoniano.

Em Portugal, outras áreas estratégicas para o regular funcionamento do país, como a banca, a aviação e os serviços aeroportuários, ou o setor energético são, ou já foram, geridos por cidadãos estrangeiros. Os brasileiros Fernando Pinto e Antonoaldo Neves e a francesa Christine Ourmières-Widener lideraram a TAP. O inglês Andy Brown comandou a Galp, cuja empresa matriz, a SACOR, foi fundada por dois romenos. Os sucessos ou erros destes empresários não derivam da cor dos seus passaportes. Na mesma linha, gestores portugueses que trabalham no estrangeiro, como Carlos Tavares ou António Simões, não são menos competentes do que qualquer francês ou espanhol que ocuparam funções semelhantes na Renault (Stellantis) ou no Santander.

Ou seja, a nacionalidade não é condição para o exercício qualificado de funções que contribuam para o desenvolvimento social ou económico de um país. É quase injurioso assumir-se que a responsabilidade cívica ou a lealdade de um profissional é contingente a uma prova de nacionalidade. Porque o inverso não é verdade. Nem todos os cidadãos de um país lhe são leais ou exercem cargos na administração pública com sentido de responsabilidade e de compromisso nacional.

Como a administração pública portuguesa, principalmente a governativa, opera há séculos numa lógica de “patrocinato”, o exercício da política pública obedece a mecanismos de preservação das oligarquias que ocupam o poder. A entrada de estrangeiros ou de portugueses menos sensíveis à fidelização partidária ou à profissionalização do cargo de político, no sentido incutido por Max Weber, é necessariamente rechaçada pelas máquinas partidárias. Mas haveria certamente vantagens em atrair profissionais qualificados, incluindo estrangeiros, que pudessem colocar o interesse nacional ou a eficiência pública à frente de outros critérios menos iluminados. E que exercessem cargos com independência e sem expetativas de perpetuidade.

Certamente que não estamos preparados para disponibilizar a estrangeiros os mais altos cargos da nação. Mas deveríamos estar disponíveis para fazê-lo para cargos de natureza mais especializada, tendo como limite ascendente as secretarias de estado.

Contratar estrangeiros não é necessariamente um atestado de incapacidade coletiva. Num mundo globalizado, porque é que o governo de um país não deveria ter acesso ao talento daqueles que nasceram noutros países?

A quase ausência de estrangeiros ou de cidadãos de origem estrangeira na nossa administração pública, no governo, no poder judiciário e no parlamento é uma esquisitice portuguesa. O que revela esta intransigência?

Em 1969, enquanto vivia nos EUA, Jorge de Sena escreveu uma carta a Eugénio de Andrade onde se lamentava que “Portugal nunca assimilou os seus “estrangeirados” – acho que o único que fez carreira foi o D. Afonso III, e foram precisas a Idade Média e uma guerra civil.” Como é que Portugal, um país com uma história centenária tão amarrada à globalização consegue ser tão resistente à absorção do outro?