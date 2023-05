Ensaio sobre a cegueira financeira

Capital garantido. Expressão usada infinitas vezes pelos lesados do Grupo Espírito Santo (GES) para expressarem espanto (indignação até) pelo facto de não terem as poupanças de volta. A maioria investiu na dívida das empresas do GES convencida de estar a meter dinheiro em depósitos. Foram enganados, sem dúvida. Só que o problema não está no capital garantido. Nisso, papel comercial e depósitos são idênticos. A diferença é que, ao contrário dos depósitos, não há fundo de garantia que os proteja quando o devedor não paga. Por mais garantido que seja o capital. Garantia que apenas assegura que o valor nominal da dívida não está sujeito a flutuações do mercado: se foram investidos mil euros, é esse o montante que deve ser reembolsado. Haja dinheiro para pagar.

