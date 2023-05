Elevação e mergulho

Há muitos meses, talvez anos, que tenho na estante das leituras urgentes o livro de Jankélévitch sobre a morte, sem ter ainda conseguido lê-lo, por ser longo e denso e difícil. O assunto anda bastante presente no meu espírito, é uma inevitabilidade a certa altura da vida. Enquanto não me decido a começar, com medo de que isso monopolize a minha atenção, cheguei a um breve ensaio acerca da “experiência da morte”, formulação intrigante. A que se refere ao certo o autor desse texto, o filósofo Paul-Louis Landsberg, judeu convertido ao catolicismo, e que morreu nos campos de concentração em 1944?

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.