Dia Internacional do Enfermeiro

Os enfermeiros portugueses estão exaustos. Não há outra forma de o dizer. Os últimos três anos foram extremamente exigentes. Mais do que o habitual para quem, no dia a dia, já cumpria horários de trabalho para lá do admissível.

Ao longo da última década temos denunciado o crescente aumento do volume de trabalho, sem a contratação de recursos humanos em igual escala. No SNS continuam a faltar enfermeiros. E faltam médicos, técnicos superiores de diagnóstico, assistentes técnicos e operacionais. E nada de significativo tem sido feito para inverter esta tendência.