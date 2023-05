A cerimónia real foi uma reinação

Sim, sim, eu conheço o livro “The Good Companions”, do J. B. Priestley, e também retive aquela passagem, logo no primeiro capítulo, em que ele diz que, se o futebol são 22 homens a correr atrás de uma bola, então um violino é um pedaço de madeira e o “Hamlet” é um monte de papel e tinta. Ficam registados os vossos reparos às análises simplórias. Mas tenho de confessar, do fundo da minha falta de sofisticação, que me diverti a ver a cerimónia em que o chefe de Estado inglês recebeu uma espécie de chapelinho muito engraçado. Primeiro, talvez seja preciso lembrar a razão pela qual o chefe de Estado inglês é o chefe de Estado inglês. É que ele foi gerado no útero certo e na altura certa. Outras pessoas foram geradas no mesmo útero, mas não tiveram a sorte de ser expelidas para o mundo pela ordem correcta. O chefe de Estado inglês foi o primeiro e, como quando a gente se levanta cedo para tirar a senha 001 na Loja do Cidadão, tem privilégios especiais.

