A arte de bem dissolver

A esmagadora maioria das análises sobre cenários de dissolução do Parlamento centra-se nas razões que a podem justificar. Razões objetivas e de opinião que podem levar a que o Presidente da República lance a bomba atómica constitucional.

Sobre as razões, com mais ou menos dúvidas, muitos acham que o Governo já forneceu argumentos para uma dissolução. Nessa linha de raciocínio, João Galamba apenas entregou de bandeja os ingredientes que faltavam: duas horas e meia de caos, que transformaram um ministério num parque infantil e acabaram com uma absurda intervenção do SIS.