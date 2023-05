30. Palavra da semana: catinga

O meu agradecimento a Paulina Chiziane, escritora moçambicana galardoada com o Prémio Camões (uma malvadez, esta de darem ao maior prémio da língua portuguesa o nome do homem que cantou os Descobrimentos), a primeira mulher negra a recebê-lo, por me ter oferecido de mão beijada a palavra desta semana. Catinga.