Quem tem notas compra notas

O primeiro aluno a não conseguir nota para entrar em Medicina no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, tinha uma média de 18,8 valores. Tivemos jovens com 18,7 a não entrar em Medicina, também na Universidade do Porto, ou em Engenharia Física Tecnológica, no Instituto Superior Técnico, em Lisboa. Alunos com 18,4 viram barrada a sua entrada em Arquitetura, no Porto. E podia continuar no que me parece ser um desperdício de talento.