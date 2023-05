E pur si muove

É muito fácil deixar que a turbulência do espaço público nos distraia. E os últimos tempos têm sido férteis em motivos de distração. Mas o mundo continua a girar e quem tem responsabilidades de decisão política tem a obrigação de assegurar que tudo continua a funcionar, garantir que as decisões são tomadas, as políticas desenhadas, os programas implementados e os resultados alcançados em benefício das pessoas.

E é precisamente de pessoas que falarei nestas linhas. Li recentemente o livro de Francisco Miranda Rodrigues “Como gerir pessoas – 10 coisas que precisa de saber sobre psicologia para melhorar a sua equipa e o seu negócio”. Partindo de uma evidência - as organizações estão a lidar com uma profunda transformação social e humana – o autor recorda a importância de ter sistemas de gestão das organizações centrados nas pessoas, sublinhando que gerir pessoas implica gerir comportamentos e emoções, o que é algo que não pode ser reduzido à aplicação de normas e procedimentos. É bastante mais complexo do que isso, porque os processos chave de gestão de recursos humanos têm por base a maneira como as pessoas se sentem, comportam e tomam decisões.

Isto é verdade nomeadamente no recrutamento e seleção, na gestão e avaliação do desempenho com base em indicadores comportamentais, no desenvolvimento de lideranças que contribuam para o bem-estar e motivação dos trabalhadores, na vinculação dos trabalhadores à organização, na implementação de metodologias para melhorar a eficiência e eficácia ou promover a inovação.

A inovação, condição de sobrevivência das organizações, exige abertura à mudança e uma mentalidade de crescimento, um estado de foco na aprendizagem e melhoria contínua, questionando as premissas preestabelecidas e os automatismos das rotinas instaladas na organização, admitindo abordagens experimentais para perceber o que funciona e não funciona ou o que funciona melhor.

E se assim é, as lideranças têm um papel fundamental e é a estas em particular que é exigível uma atitude de “humildade confiante”, ou seja, a crença nas suas capacidades embora aceitem a possibilidade de não ter a melhor solução. Por isso, as lideranças têm a responsabilidade de implementar ambientes de trabalho saudáveis para as pessoas que neles trabalham, que envolvem proximidade, abertura e inclusão dos seus contributos nas estratégias e práticas organizacionais.

Estes são temas centrais para todas as organizações, incluindo naturalmente aquelas que integram a administração pública. O setor público está cada vez mais consciente que a gestão de recursos humanos não se reduz a um conjunto de atividades administrativas, mas constitui uma dimensão nuclear da gestão.

As organizações públicas são, em regra, grandes organizações, nas quais a gestão de recursos humanos tem um papel central nos processos de mudança e modernização, na medida em que integra políticas organizacionais, práticas de gestão e sistemas articulados que, implementados num dado contexto organizacional (social, político, cultural), influenciam os comportamentos, atitudes e o desempenho dos membros da organização e, em consequência, impactam os resultados organizacionais.

Por outro lado, são estas organizações que apoiam os governos no desenvolvimento de leis e políticas públicas e legislar é também moldar comportamentos. Por isso, os líderes do setor público devem, enquanto gestores, compreender os fundamentos do comportamento humano, e também na condição de legisladores, devem estar cientes que “entre a legislação e a ação está o comportamento humano”.

É por isso que, no domínio das políticas públicas, a OCDE vem desde há alguns anos divulgando o contributo das ciências comportamentais para a identificação dos mecanismos complexos através dos quais uma determinada política pública, declinada em programas e legislação, pode atingir determinados resultados.

Estes “behavioural insights” ajudam a compreender de que forma as pessoas fazem escolhas e, como tal, para além de ajudar a mudar o comportamento das organizações para, com os seus trabalhadores, cumprir melhor as suas missões de serviço público, ajudam também a conceber, implementar e avaliar as políticas públicas, tipicamente com abordagens experimentais, cientificamente fundamentadas, que limitam o risco e ajudam a compreender o ponto de vista dos utentes. Tudo isto é fundamental sobretudo quando lidamos com temas complexos e transversais, como as desigualdades ou a transição verde e digital, com todos os seus impactos sociais e económicos.

É o foco nestes temas transformadores para o setor público que as lideranças não podem perder. Porque, por muito que ardam as fogueiras da inquisição, a terra continua a girar. Em torno do Sol. E é fundamental não perder de vista aquilo que realmente interessa aos portugueses.