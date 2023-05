As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte na União Europeia e em Portugal. No nosso país são responsáveis por cerca de 30 mil mortes por ano, quase um terço do total de óbitos. Só o enfarte do miocárdio mata, em média, mais de 12 pessoas por dia. Cerca de 8 em cada 10 óbitos que ocorrem precocemente (antes dos 70 anos) podem ser evitados.

