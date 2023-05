O impacto de António Costa na vida portuguesa é um absoluto desastre. Para se manter no poder e para proteger o PS, Costa destruiu tudo à sua volta. Portanto, ao contrário do que ainda se lê e ouve, Costa não é um mestre da tática política, porque não há aqui tática, estratégia, inteligência. Um escorpião não tem tática, limita-se a matar quem está no caminho. O único foco de Costa é fazer o que for preciso para proteger o seu poder. É só isso. Estamos no estado da natureza, não no reino da política. Costa faz uma coisa num dia e no dia seguinte faz exatamente o contrário sem pestanejar, sem rir, sem um abalo no peito. É um político amoral na linha de José Sócrates, não tem convicções, não tem um rumo a não ser alimentar a “família socialista”. Em consequência, vemos à sua volta uma destruição objetiva, visível, mensurável. Esta destruição começa na política e acaba na economia.

