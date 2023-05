Se o candeeiro falasse...

“Deve achar estranho, não sei se os psiquiatras têm o conceito de estranheza, mas venho-lhe falar de um candeeiro.” Confesso que, fruto de um grande defeito profissional, apesar de não me considerar daqueles que estão à procura de sintomas, pensei logo em microfones escondidos, câmaras disfarçadas, gravadores de som e imagem. Estava pronto a ouvir um relato psicótico, ainda que a idade e o olhar do senhor não apontassem nesse sentido. Continuou. “Fiquei sozinho há uns anos, foram muitos anos a dormir com a minha mulher. Tive a sorte de, apesar de ressonar, nunca ter sido posto fora do quarto.”

