O segredo em democracia

Escrevo este texto quarta-feira, 3 de maio, e continuamos sem perceber os contornos da intervenção dos serviços de informações no “deplorável” caso que envolveu o Ministério das Infraestruturas (o adjetivo é do primeiro-ministro): o que fizeram exatamente, por instruções de quem ou simples atuação oficiosa e, sobretudo, com que base legal.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.