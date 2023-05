O ministro zombie

No deve e haver, de quem ganha e quem perde, no conflito declarado entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa há um perdedor indiscutível: o Ministério das Infraestruturas, por onde passam alguns dos dossiês mais importantes dos próximos anos. Desde terça-feira que é tutelado por um ministro fragilizado, demissionário por vontade própria e reabilitado por vontade do primeiro-ministro, contra a manifesta e pública vontade do Presidente da República. Este desencontro de vontades faz de João Galamba um caso único. Nunca um ministro ficou em funções nestas circunstâncias. Ele continuará ministro, mas já não será bem um ministro. Será uma espécie de zombie político, a assombrar o grave conflito institucional instalado entre Costa e Marcelo.

