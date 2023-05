Longo e curto prazo

No curto prazo, Portugal está em crise política. A barafunda em torno da TAP, da Comissão Parlamentar de Inquérito e do Ministério das Infraestruturas já causou demissões no Governo, e esta semana puseram o primeiro-ministro e o Presidente da República em colisão. Os comentadores políticos têm realçado a incapacidade de António Costa em atrair novas pessoas que não façam parte já do seu círculo próximo para cargos governativos ou de impor alguma ordem no elenco atual. Os humoristas têm-se concentrado na sequência de aparentes mentiras ou comportamentos de taberna que vêm de pessoas com responsabilidade política. E, no entanto, politicamente Portugal tem uma maioria do PS na Assembleia da República, tem um líder incontestado desse partido e tem três anos pela frente de fundos europeus para gastar. No curto prazo pode haver uma crise política, mas no longo prazo os alicerces fundamentais deste Governo estão estáveis.

