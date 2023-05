Gostava de continuar esta conversa

Quando lemos assidua­mente alguém, estamos a conversar com esse alguém. Quando, para mais, somos íntimos de quem escreve, a palavra impressa e a palavra oral misturam-se num diálogo contínuo. Dou por mim a reler alguns textos do meu pai, assim como que a conversar e a debater e a manter tudo eterno. Num desses regressos tropecei num texto no “Diário de Notícias” de dezembro de 2017. O artigo de opinião foi incluído num livro, que se chama “A Nossa Época”. Escreve o meu pai acerca do passado russo, começando na invasão de Napoleão, já considerado o criador do “sentimento nacional moderno da Rússia”. Os seis anos de Guerra Mundial, com sacrifícios desmedidos, não puseram fim ao sentimento nacional daquele povo. O texto aconselha a leitura dos romances de Svetlana Alexievich.

