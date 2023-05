É preciso ter calma

Se o Presidente não responder à ação do primeiro-ministro alteram-se as regras do jogo do nosso semipresidencialismo, limitando a influência presidencial na composição dos Governos. Se quiser proteger os seus poderes tem, no entanto, uma opção sem dissolução: demitir o Governo. Num caso ou noutro o nosso semipresidencialismo irá mudar mais uma vez: diminuindo ou reforçando os poderes presidenciais