Do nevoeiro como forma de governar

As crises do Governo, todas autoinfligidas, têm caminhado inexoravelmente do péssimo para o patético. Pode pensar-se, e é o meu caso, que é uma patologia da maioria absoluta, que permite a escolha de gente desqualificada, que a protege com o ‘mandonismo’, que fecha o “círculo duro” — que expressão maravilhosa — numa redoma de automistificação, que facilita o acesso de interesses gulosos e que olha para o país como uma plebe que lhe deve obediência e cujos surtos de protestos são vistos como injustiça contra o esforço meritório dos iluminados que administram a terra. Mas há mais do que isso, pois esta longa agonia cava trincheiras, desgasta a vida democrática, desautoriza o debate político, desvaloriza as formas de controlo, bloqueia alternativas. Se se resumir a vida pública portuguesa do último ano, dá nisto: há governantes que se comportam como crianças no recreio (secretária de Estado por um dia, coordenador da política do Governo que paga centenas de milhares de euros por um pavilhão inexistente, o que é que ainda conseguem inventar mais?), e a direita limita-se a discutir a forma de aproximação à extrema-direita.

