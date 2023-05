Caubóiadas

O que não era fácil adivinhar era o enredo pitoresco. Sequestro, casa de banho e garagem barricados, polícia que resgata o demitido, computador com segredos de Estado que são afinal um plano de uma empresa, telefonema ao primeiro que estava a guiar, conversa com segundos para comprometer o primeiro que não soube de nada e acha que é "inacreditável" mas que o ministro "fez bem" em queixar-se ao SIS mas ninguém deu ordens ao SIS para atuar, ainda acaba o chefe do SIS demitido - afinal, terá sido ele a decidir uma operação ilegal para salvar a segurança do Estado ao mandar um valente recuperar o sinistro computador? -, mais uma conferência de imprensa sobre "agressões bárbaras", que mais queria para nos animar a telenovela? Esta mistura de magia Harry Potter e de malignidade Guerra dos Tronos é o governo português em ação e já vamos no quarto dia. Uma caubóiada.