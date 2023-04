Quotas no acesso à universidade?

A política de quotas, quer no contexto político, quer no contexto empresarial, quer no contexto do sector do ensino, é uma das políticas mais polémicas — se não mesmo “fracturantes”. Os argumentos, quer em favor, quer contra, centram-se tanto na eficiência como na justiça (equidade) das quotas. Antes de continuar, devo dizer que a minha opinião tem mudado ao longo do tempo, em parte devido a vários estudos sobre os efeitos das quotas.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.