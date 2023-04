Populismo mata-se com informação

António Costa resolveu atribuir à comunicação social a responsabilidade do protagonismo do Chega. “Eu não tenho nenhum canal de televisão, não tenho nenhuma rádio ou jornal. Quem lhes dá visibilidade? São as televisões, as rádios, os jornais ou é o primeiro-ministro? Os senhores é que lhes dão visibilidade”, disse ao dirigir-se aos jornalistas.

A comunicação social não está isenta de culpa neste ou noutros temas que, muitas vezes e de maneira supérflua, acompanha. Contudo, é em António Costa que cai a responsabilidade de marcar a agenda política e não à comunicação social. É o primeiro-ministro que passa o tempo a responder às provocações e diabruras de André Ventura. Não só porque lhe dá um enorme jeito afastar os olhares sobre a sua governação como resulta numa perfeita manobra de enfraquecimento do PSD. E nesta armadilha caem todos os outros líderes parlamentares e até as mais altas figuras do Estado.

