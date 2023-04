Os olhos violeta de Liz Taylor

Para explicar as limitações do PIB enquanto medida do rendimento (ou produção) de um país, Paul Samuelson dava o exemplo do homem que casa com a sua empregada doméstica, que, por sua vez, se torna doméstica. O mesmo trabalho continua a ser feito pela mesma mulher, mas, como deixa de haver um salário, o PIB cai; o trabalho de arrumar, cozinhar e limpar a casa deixa de ser medido contabilisticamente como um serviço. Há poucos anos, ao dar uma disciplina de Introdução à Economia, apercebi-me de que os livros mais recentes têm um novo exemplo, o de uma mulher que casa com o seu jardineiro. Aposto que, daqui a 10 anos, o exemplo será o de um homem que casa com o seu jardineiro.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.