O futuro do trabalho no escritório é híbrido

Quando tentamos visua­lizar o futuro do trabalho e dos escritórios, percebemos que ambos terão de evoluir tendo em conta as diferentes expectativas das organizações, mas, acima de tudo, as (reais) necessidades dos colaboradores. O segredo para esta transição? Tirar partido do papel facilitador da tecnologia. Numa altura em que se fala de um formato de trabalho 100% remoto, ou se antecipa o fim dos escritórios, reforço a convicção de que o futuro do trabalho é híbrido e terá de conjugar um balanço entre a flexibilidade e a verdadeira importância de estarmos juntos. O primeiro passo para uma adaptação de sucesso será reconhecer — e saber distinguir — o valor que é possível acrescentar às tarefas executadas a partir de casa, em teletrabalho ou de forma presencial, no escritório.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.